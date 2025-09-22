Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: algo nublado y probabilidad de heladas

Foto: paisaje de Campo los Andes, Tunuyán.
Llega un lunes donde la temperatura irá en aumento, pero se esperan heladas parciales en algunos puntos de la provincia.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 1°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C.

El pronóstico extendido para el resto de la semana, indica que la temperatura irá en aumento y tendremos buen tiempo.

