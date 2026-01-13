Pronóstico: alivio, hoy martes desciende unos grados la temperatura

Se espera una jornada inestable, con posibles tormentas.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un martes “Inestable con nubosidad variable, descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Tormentas en la madrugada. Precipitaciones en cordillera. Ingreso de frente frío”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C.

El pronóstico extendido al resto de la semana, marca condiciones similares, con posibles tormentas el miércoles por la tarde.