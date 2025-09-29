Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 29, 2025

septiembre 29, 2025

Pronóstico: arranca la semana con un lunes parcialmente nublado y una temperatura estable

El comienzo de la semana indica que tendremos un termostato que permanecerá en los mismos registros de días anteriores.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “Algo nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C.

Para mañana martes, el pronóstico extendido marca un leve descenso de la temperatura y posibles precipitaciones.

