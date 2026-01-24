Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: caluroso con nubosidad variable y Alerta Amarilla por tormentas

Atardecer en la plaza de La Consulta.
También habrá precipitaciones en cordillera.

El pronóstico del tiempo para este sábado indica que tendremos un día caluroso, aunque con algunos grados menos que el día de ayer.

Según la Dirección de Contingencias de la provincia, hoy tendremos un día caluroso e inestable con nubosidad variable y tormentas de intensidad moderada a partir de la tarde, y vientos moderados del sudeste. También se pronostican precipitaciones en cordillera.

La temperatura máxima en ciudad de Mendoza será de 35 grados.

En Valle de Uco se esperan condiciones similares, con una temperatura máxima que estará entre los 28 y los 30 grados según los organismos especializados.

Continúa el Alerta Amarilla del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas en las provincias del centro y oeste del país. Para la zona de La Pampa hay alerta naranja.

