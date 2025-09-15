Pronóstico: comienzo de la semana con poca nubosidad y ascenso de la temperatura

La máxima será de 25 y la mínima de 8 grados.

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que durante la jornada de hoy se registrará una brisa leve proveniente del norte con dirección hacia el sur. Este fenómeno se presentará entre las 17:00 y las 21:00 horas, afectando principalmente la zona Este, el Valle de Uco y el Sur de la provincia.

En cuanto a la nubosidad, se espera cielo totalmente despejado en el llano provincial durante todo el día. En la zona de Alta Montaña, también se mantendrá despejado, aunque a partir de las 22:00 horas se prevé una leve presencia de nubosidad en el sector Sur, sin probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas promedio en el llano estarán dentro de parámetros moderados. La máxima alcanzará los 22°C, mientras que las mínimas variarán según la región: entre 1 y 2°C en el Valle de Uco y Malargüe, y alrededor de 7°C en el resto de la zona Sur, Norte y Este.

Como anticipo para los próximos días, se espera buen tiempo el martes 16 de septiembre, con cielo seminublado en el llano y una temperatura máxima de 24°C. Para el jueves 18 de septiembre, se advierte sobre la probabilidad de viento Zonda en la zona de precordillera, con especial atención en el Sur de Malargüe, el Valle de Uspallata y posiblemente el Sur del Valle de Uco.