Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 19, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: comienzo de la semana con poca nubosidad y ascenso de la temperatura

Arroyo Grande. El Manzano. Tunuyán, FOTO EL CUCO DIGITAL
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La máxima será de 25 y la mínima de 8 grados.

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que durante la jornada de hoy se registrará una brisa leve proveniente del norte con dirección hacia el sur. Este fenómeno se presentará entre las 17:00 y las 21:00 horas, afectando principalmente la zona Este, el Valle de Uco y el Sur de la provincia.

En cuanto a la nubosidad, se espera cielo totalmente despejado en el llano provincial durante todo el día. En la zona de Alta Montaña, también se mantendrá despejado, aunque a partir de las 22:00 horas se prevé una leve presencia de nubosidad en el sector Sur, sin probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas promedio en el llano estarán dentro de parámetros moderados. La máxima alcanzará los 22°C, mientras que las mínimas variarán según la región: entre 1 y 2°C en el Valle de Uco y Malargüe, y alrededor de 7°C en el resto de la zona Sur, Norte y Este.

Como anticipo para los próximos días, se espera buen tiempo el martes 16 de septiembre, con cielo seminublado en el llano y una temperatura máxima de 24°C. Para el jueves 18 de septiembre, se advierte sobre la probabilidad de viento Zonda en la zona de precordillera, con especial atención en el Sur de Malargüe, el Valle de Uspallata y posiblemente el Sur del Valle de Uco.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

La Consulta: dejó su moto en el hall de la casa y se la robaron mientras dormía

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

¡Atención! Vuelve el zonda a bajar en distintos puntos de la provincia, el Valle de Uco entre ellos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO