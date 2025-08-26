Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Pronóstico: continúa el buen tiempo durante este martes

Paisaje sancarlino - Foto El Cuco Digital
La seguidilla de días agradables continúa, esta vez llega con un martes donde la temperatura máxima alcanzará los 20°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “tiempo bueno con poco cambio de la temperatura y cielo algo nublado, vientos leves del noreste, heladas parciales y poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.

El pronóstico extendido indica que durante los próximos días se mantendrán las buenas condiciones meteorológicas, con algo de aumento en la nubosidad.

