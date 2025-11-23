Pronóstico del día domingo: caluroso con poca nubosidad

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima de 35°C.
Este domingo, según informó Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, se espera un día caluroso con poca nubosidad y vientos moderados del noreste. Además, se prevé inestabilidad en la zona norte de la cordillera.
En Valle de Uco la máxima estimada es de 32 grados por la tarde y por la noche 27 grados.
Pronóstico extendido
Lunes | 24-11-2025
Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera.
Máxima: 36°C | Mínima: 18°C
Martes | 25-11-20250
Caluroso y algo nublado, vientos de dirección variable. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera.
Máxima: 36°C | Mínima: 19°C
Miércoles | 26-11-2025
Caluroso con nubosidad variable, lluvias y tormentas, vientos moderados del este.
Máxima: 37°C | Mínima: 31°C