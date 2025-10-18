Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico del día sábado: algo nublado con ascenso de la temperatura

La máxima será de 27 grados en la provincia de Mendoza.

Para este sábado 18 de octubre, los mendocinos experimentarán un día algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Además, según informó el organismo de Contingencia Climáticas de Mendoza estará parcialmente nublado en cordillera.

La máxima estimada será de 27 grados y la mínima de 13 grados. En tanto, en Valle de Uco, según informó Meteored la máxima será de 23 grados y por la noche se estima una máxima de 19 grados.

