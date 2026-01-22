Pronóstico del tiempo: caluroso con nubosidad variable y tormentas

La máxima para hoy será de 36 grados.

Desde Contingencias, indican que para hoy se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas. La máxima para hoy será de 36 grados.

Además informaron que las tormentas podrían darse a partir de la tarde y noche iniciando en el Oeste del Gran Mendoza y extendiendose para Valle de Uco, zona Este y Sur. No se descarta una posible caída de granizo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para Mendoza y otras 8 provincias, hay una alerta amarilla por probables tormentas.