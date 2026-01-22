Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 23, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 23, 2026

logo el cuco digital

Pronóstico del tiempo: caluroso con nubosidad variable y tormentas

Calle de La Consulta: verde primavera en Valle de Uco
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La máxima para hoy será de 36 grados.

Desde Contingencias, indican que para hoy se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas. La máxima para hoy será de 36 grados.

Además informaron que las tormentas podrían darse a partir de la tarde y noche iniciando en el Oeste del Gran Mendoza y extendiendose para Valle de Uco, zona Este y Sur. No se descarta una posible caída de granizo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para Mendoza y otras 8 provincias, hay una alerta amarilla por probables tormentas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cierra el Camping Municipal de Tupungato: el espacio es uno de los mejores de Valle de Uco y Mendoza

Un hombre fue detenido tras un robo en San Carlos 

La calle Pueyrredón en Tunuyán se convirtió en un paseo “for export”: Andraos destacó la obra pública

Apareció el joven de La Consulta, que había sido visto por última vez en Maipú

Robaron en una vivienda de Tunuyán: se llevaron más de un millón de pesos y varios dólares

Dos robos de similares características sucedieron en las últimas horas en Tunuyán y Tupungato

Tunuyán: un motociclista manejaba alcoholizado y chocó contra una camioneta 

Perdió el control de la camioneta en una subida y provocó un choque en cadena: ocurrió en Tunuyán

Un niño con síndrome de down se perdió en San Carlos: hubo un final feliz gracias al rápido accionar de Policía y Bomberos

Un hombre con un revólver fue detenido en la feria de Cordón del Plata: al parecer estaba drogado o alcoholizado

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO