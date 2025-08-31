Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico del tiempo: domingo con cielo nublado, descenso de la temperatura y lluvias

Van a continuar las precipitaciones.

Desde Contingencias Climáticas, informaron que para hoy, domingo, se espera una jornada con un cielo mayormente nublado, descenso de la temperatura con vientos del sector Sur. Van a continuar las precipitaciones hasta la tarde.

La máxima para la jornada de hoy rondará entre los 3 y 5 grados.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informan que rige una alerta amarilla,  para toda la región de Cuyo, algunas provincias del Norte y la parte central hacia el Este del territorio nacional. Ante esta alerta se le pide a la población mantener las precauciones debido a la posible formación de tormentas severas.

