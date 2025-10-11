Pronóstico del tiempo: parcialmente nublado y con vientos del sector Sur

Máxima para hoy 27 grados.

Desde Contingencias Climáticas, informaron que para hoy sábado se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado durante las primeras horas y vientos moderados del sector Sur. La máxima para hoy es de 27 grados.

Para los departamentos de San Rafael y otras partes del Sur provincial se esperan tormentas aisladas durante las primeras horas. También hay alerta de nevadas en alta montaña.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron una alerta amarilla para el Sur de la provincia de Mendoza, por posibles fenómenos meteorológicos.