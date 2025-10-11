Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 11, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 11, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico del tiempo: parcialmente nublado y con vientos del sector Sur

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Máxima para hoy 27 grados.

Desde Contingencias Climáticas, informaron que para hoy sábado se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado durante las primeras horas y vientos moderados del sector Sur. La máxima para hoy es de 27 grados.

Para los departamentos de San Rafael y otras partes del Sur provincial se esperan tormentas aisladas durante las primeras horas. También hay alerta de nevadas en alta montaña.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron una alerta amarilla para el Sur de la provincia de Mendoza, por posibles fenómenos meteorológicos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

Detuvieron al “Mexicano” en Tupungato y le encontraron varias cosas robadas

Ciclista atropellado en ruta de Campo Los Andes: el conductor dijo que fue encandilado por otro vehículo

La policía detuvo a 7 conductores alcoholizados, se realizaron actas viales y secuestro de rodados

Orgullo sancarlino: Valentina jugará para el Seleccionado Nacional y busca apoyo para cumplir su sueño

La UEP de Tupungato realizó nuevamente controles en barrios conflictivos del  departamento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO