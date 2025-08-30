Pronóstico del tiempo: hoy sábado se espera un cielo nublado y lluvias 

Además, habrá viento Sur y un marcado descenso de la temperatura.

Para la jornada de hoy, desde Contingencias Climáticas, informan que se espera una jornada con un cielo nublado, descenso de la temperatura y lluvias con abundante caída de agua. La máxima rondaría los 15 grados.

También se esperan vientos del sector Sur y nevadas en cordillera. Podría haber nieve en sectores del llano.

Desde el Sistema Meteorológico Nacional, emitieron una alerta naranja para la provincia de Mendoza. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.