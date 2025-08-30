Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 30, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 30, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico del tiempo: hoy sábado se espera un cielo nublado y lluvias 

Foto Mary Gonzlez
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Además, habrá viento Sur y un marcado descenso de la temperatura.

Para la jornada de hoy, desde Contingencias Climáticas, informan que se espera una jornada con un cielo nublado, descenso de la temperatura y lluvias con abundante caída de agua. La máxima rondaría los 15 grados.

También se esperan vientos del sector Sur y nevadas en cordillera.  Podría haber nieve en sectores del llano.

Desde el Sistema Meteorológico Nacional, emitieron una alerta naranja para la provincia de Mendoza.  Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

¡Se terminó la espera! Arranca la Semana Estudiantil en San Carlos: mirá aquí el fixture completo

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Se viene la tormenta de Santa Rosa, pero en lugar de nieve podría caer granizo

Grave accidente en Tunuyán: un conductor alcoholizado chocó contra un acoplado

Robaron una casa en El Cordón del Plata: los delincuentes habrían ingresado por una ventana

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO