Pronóstico: descenso de temperatura y alerta amarilla por probabilidad de tormenta en Valle de Uco

La máxima es 25 grados en Mendoza.

Este viernes, según informó el organismo provincial Contingencias Climáticas, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y condiciones ventosas en gran parte del territorio mendocino. El pronóstico indica un descenso de la temperatura, con vientos moderados provenientes del sector sur, tormentas aisladas, presencia de viento Zonda en Malargüe y precipitaciones en la zona cordillerana.

La temperatura máxima estimada para la provincia es de 25 grados, mientras que la mínima se ubicará en los 18 grados. En el Valle de Uco, la máxima alcanzará los 17 grados y se prevé la presencia de lluvias débiles durante la noche.

Por su parte, Defensa Civil emitió una alerta amarilla por inestabilidad con tormentas en sectores del sur provincial, Valle de Uco y Gran Mendoza. No se descarta la posible caída de granizo en estas zonas. Asimismo, se informó sobre la probabilidad de viento Zonda en la precordillera de los departamentos de Las Heras y Luján de Cuyo.