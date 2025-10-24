Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 26, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: descenso de temperatura y alerta amarilla por probabilidad de tormenta en Valle de Uco

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La máxima es 25 grados en Mendoza.

Este viernes, según informó el organismo provincial Contingencias Climáticas, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y condiciones ventosas en gran parte del territorio mendocino. El pronóstico indica un descenso de la temperatura, con vientos moderados provenientes del sector sur, tormentas aisladas, presencia de viento Zonda en Malargüe y precipitaciones en la zona cordillerana.

La temperatura máxima estimada para la provincia es de 25 grados, mientras que la mínima se ubicará en los 18 grados. En el Valle de Uco, la máxima alcanzará los 17 grados y se prevé la presencia de lluvias débiles durante la noche.

Por su parte, Defensa Civil emitió una alerta amarilla por inestabilidad con tormentas en sectores del sur provincial, Valle de Uco y Gran Mendoza. No se descarta la posible caída de granizo en estas zonas. Asimismo, se informó sobre la probabilidad de viento Zonda en la precordillera de los departamentos de Las Heras y Luján de Cuyo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

Yarará Ñata: la víbora más peligrosa de Argentina también habita en Valle de Uco

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO