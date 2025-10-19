Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 19, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: domingo algo nublado con ascenso de la temperatura

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La máxima estimada en Valle de Uco es de 27 grados.

Para este domingo la comunidad de m provincia de Mendoza experimentará una jornada con un cielo algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas en el sur provincial. Además, algo nublado en cordillera.

Según informó Contingencia Climáticas la máxima será de 30 y la mínima: 14 grados.

Pronóstico extendido

Lunes | 20-10-2025

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

Martes | 21-10-2025

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 15°C

Miércoles | 22-10-2025

Parcialmente nublado a poco nuboso con descenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO