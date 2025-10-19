Pronóstico: domingo algo nublado con ascenso de la temperatura

La máxima estimada en Valle de Uco es de 27 grados.

Para este domingo la comunidad de m provincia de Mendoza experimentará una jornada con un cielo algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas en el sur provincial. Además, algo nublado en cordillera.

Según informó Contingencia Climáticas la máxima será de 30 y la mínima: 14 grados.

Pronóstico extendido

Lunes | 20-10-2025

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

Martes | 21-10-2025

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 15°C

Miércoles | 22-10-2025

Parcialmente nublado a poco nuboso con descenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C