Pronóstico: domingo muy caluroso, con posibles tormentas

La temperatura máxima podría alcanzar los 37°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche en el sur provincial, vientos moderados del noreste. Parcialmente nublado en cordillera”.

La temperatura mínima rondará los 21°C, mientras que la máxima podría llegar a los 37°C.

El pronóstico extendido marca que los próximos días, tendremos jornadas de calor, pero sobre todo con chaparrones y tormentas.