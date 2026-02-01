Pronóstico: domingo nublado con precipitaciones de forma intermitente

El día se viene con un descenso de la temperatura importante.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector noreste. Lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima llegará a los 25°C.

El pronóstico extendido indica para mañana una mejora en las condiciones climáticas con un aumento de la temperatura.