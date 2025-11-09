Pronóstico: domingo parcialmente nublado con ascenso de la temperatura

La mínima es de 12 grados.

Para este domingo tendremos un día parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas hacia la noche. Además , habrá nevadas en cordillera.

La máxima estimada es de 22 grados en Mendoza y en Valle de Uco será de 20 grados.

Pronóstico extendido

Domingo 09/11:

Viento:

Circulación de viento leve desde el norte hacia el sur, desde las 11:00 hs hasta las 21:00 hs, afectando principalmente zona Norte, Este y Sur de la provincia.

Nubosidad:

Amanecer nublado en Malargüe; resto de la provincia con cielo despejado. A partir de las 14:00 hs se inicia la convección con probabilidad de lluvias moderadas en Malargüe y el oeste del Valle de Uco. Por la noche, las precipitaciones se extienden a todo el Valle de Uco, zona Sur y oeste del Gran Mendoza. No se descarta la caída de granizo, especialmente en el Valle de Uco, zona Sur y Malargüe.

Alta montaña:

Cielo generalmente despejado durante toda la jornada.

Temperatura promedio en el llano:

Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 6 °C.

Mínima (zona Norte y Este): 11 °C.

Máxima provincial: 25 °

Lunes 10/11:

Viento:

Circulación de viento de norte a sur, desde las 11:00 hs hasta las 21:00 hs, con intensificación hacia la noche en zona Este (La Paz y Santa Rosa). En Cordillera Sur y sectores precordilleranos, presencia de viento Zonda leve desde las 14:00 hs hasta las 20:00 hs.

Nubosidad:

Amanecer seminublado en Malargüe y despejado en el resto de la provincia. Desde las 13:00 hs comienza a cubrirse parcialmente el Valle de Uco. A partir de las 15:00 hs, probabilidad de lluvias en el oeste del Valle de Uco y oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia Malargüe durante la tarde y noche. No se descarta la caída de granizo en la zona Sur.

Alta montaña:

Nubosidad parcial en el sector Sur a partir de las 13:00 hs, sin precipitaciones registradas.

Temperatura promedio en el llano:

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 9 °C.

Mínima (zona Norte y Este): 13 °C.

Máxima provincial: 27 °C.