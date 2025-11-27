Pronóstico: este jueves llega un alivio y desciende un poco la temperatura

Se anticipa una jornada agradable con un cielo parcialmente nublado.

Según indica Contigencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcialmente nublado en cordillera.”

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima llegará a los 34°C.

Se espera para los próximos días que la temperatura siga descendiendo y posibles tormentas durante esta noche y mañana.