Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: este jueves llega un alivio y desciende un poco la temperatura

Paisaje de Valle de Uco.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se anticipa una jornada agradable con un cielo parcialmente nublado.

Según indica Contigencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcialmente nublado en cordillera.”

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima llegará a los 34°C.

Se espera para los próximos días que la temperatura siga descendiendo y posibles tormentas durante esta noche y mañana.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO