Pronóstico: jornada estable con cielo poco nuboso y heladas parciales

La máxima será de 17 grados.

Según informó Contingencia Climáticas de la provincia de Mendoza la jornada se presentará con condiciones meteorológicas estables en toda la región. Se espera un día de cielo mayormente despejado, con escasa nubosidad y heladas parciales durante las primeras horas. La temperatura se mantendrá sin grandes variaciones respecto a días anteriores, con una mínima de 4°C y una máxima que alcanzará los 17°C.

Los vientos serán leves y provendrán del sector noreste, contribuyendo a una sensación térmica agradable hacia el mediodía. En zona de cordillera, el cielo permanecerá poco nuboso, sin fenómenos significativos previstos.