Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 11, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 11, 2025

Pronóstico: jornada estable con cielo poco nuboso y heladas parciales

Paisaje de San Carlos.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La máxima será de 17 grados.

Según informó Contingencia Climáticas de la provincia de Mendoza la jornada se presentará con condiciones meteorológicas estables en toda la región. Se espera un día de cielo mayormente despejado, con escasa nubosidad y heladas parciales durante las primeras horas. La temperatura se mantendrá sin grandes variaciones respecto a días anteriores, con una mínima de 4°C y una máxima que alcanzará los 17°C.

Los vientos serán leves y provendrán del sector noreste, contribuyendo a una sensación térmica agradable hacia el mediodía. En zona de cordillera, el cielo permanecerá poco nuboso, sin fenómenos significativos previstos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Varias personas fueron detenidas en Tunuyán, luego de un fuerte operativo en el interior del asentamiento Rodrigo

Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

Detectan carne de animales de dudosa procedencia en carnicerías del Valle de Uco: la Policía Rural intensifica los controles

CATA incorporó modernos colectivos para Valle de Uco: están equipados con la última tecnología

Un camión volcó esta madrugada en La Consulta

El niño que fue mal inyectado en Tupungato quedó con secuelas, y la enfermera podría tener una imputación más grave

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO