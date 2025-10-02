Pronóstico: jueves algo nublado y ascenso de la temperatura

Se viene una jornada con un termostato que rondará los treinta grados.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 9°C y la máxima rondará los 26°, llegando a 30°C en algunas zonas de la provincia.

El pronóstico extendido indica que durante los próximos dos días, la temperatura seguira subiendo, con un marcado descenso el domingo.