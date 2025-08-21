Pronóstico: jueves con nubosidad variable y ascenso de la temperatura

La máxima en Valle de Uco según Meteored es de 15 grados.

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que este jueves se espera una jornada de nubosidad variable, con un marcado ascenso de la temperatura y condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos de la provincia.

Durante la tarde, se prevé la presencia de viento Zonda de intensidad moderada a fuerte en el llano. En la precordillera, el fenómeno también estará presente, mientras que en la zona cordillerana se anticipa un temporal de viento y nieve, con posibles restricciones para el tránsito y actividades en alta montaña.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6°C y una máxima de 25°C.