Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 21, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 21, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: jueves con nubosidad variable y ascenso de la temperatura

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La máxima en Valle de Uco según Meteored es de 15 grados.

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que este jueves se espera una jornada de nubosidad variable, con un marcado ascenso de la temperatura y condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos de la provincia.

Durante la tarde, se prevé la presencia de viento Zonda de intensidad moderada a fuerte en el llano. En la precordillera, el fenómeno también estará presente, mientras que en la zona cordillerana se anticipa un temporal de viento y nieve, con posibles restricciones para el tránsito y actividades en alta montaña.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6°C y una máxima de 25°C.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Narcomenudeo en Tunuyán: dos hombres que operaban en la zona de la Sidrera quedaron detenidos

Video: la policía busca a dos mecheras que quedaron grabadas tras robar un peluche en San Carlos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO