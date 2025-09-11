Pronóstico: jueves con poco cambio de la temperatura y cielos despejados

Llega el penúltimo día de la semana laboral y se espera una jornada agradable.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste, heladas parciales y poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 5°C, mientras que máxima llegará a los 20°C.

El pronóstico extendido para viernes y sábado, marca que tendremos días soleados con aumento de la temperatura, mientras que para el domingo descenderá.