enero 8, 2026

logo el cuco digital
enero 8, 2026

logo el cuco digital

Pronóstico: jueves lluvioso y con descenso de la temperatura

Foto archivo: Tormenta en Colonia las Rosas.
La jornada se ve atravesada por una mañana y una madrugada lluviosa en distintas zonas del Valle de Uco.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C.

Según el pronóstico extendido, las condiciones de inestabilidad permanecerán hasta el fin de semana.

