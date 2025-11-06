Pronóstico: jueves nublado, con posibles tormentas y precipitaciones

Se espera una jornada, donde incluso se daría la caída de granizo.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Muy inestable. Tormentas con granizo. Nevadas en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima no superará los 18°C.

El pronóstico extendido indica que estas condiciones continuarán por los próximos días.