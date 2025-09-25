Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 27, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 27, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: jueves parcialmente nublado con ascenso de la temperatura

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se viene una jornada donde la temperatura irá en aumento. Para el viernes se espera que el tiempo empeore.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordilllera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 21°C.

El pronóstico extendido indica que mañana viernes podrían sucederse tormentas y lluvias a lo largo del día, aunque la temperatura se mantendría en los niveles actuales.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Caso Gauna: prisión preventiva para los cinco detenidos y la justicia continúa la investigación

Viernes 26 de septiembre: se suspenden las clases presenciales en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO