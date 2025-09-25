Pronóstico: jueves parcialmente nublado con ascenso de la temperatura

Se viene una jornada donde la temperatura irá en aumento. Para el viernes se espera que el tiempo empeore.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordilllera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 21°C.

El pronóstico extendido indica que mañana viernes podrían sucederse tormentas y lluvias a lo largo del día, aunque la temperatura se mantendría en los niveles actuales.