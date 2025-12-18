Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 18, 2025

Pronóstico: jueves parcialmente nublado y caluroso

Se viene una jornada con algunos vientos, pero sin duda lo mas destacable es el número que arroje el tersmostato.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, donde tendremos un jueves “Caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche en el sur provincial, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Parcial nublado en cordillera”.

El Servicio Meteorológico Nacional, indicó que la minima fue de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°.

Durante las horas de la tarde, es posible que se produzcan algunas lluvias y tormentas.

