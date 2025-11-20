Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 22, 2025

Pronóstico: jueves parcialmente nublado y con ascenso de la temperatura

Paisaje de Altamira, San Carlos, Valle de Uco.
Llega una jornada, donde el calorcito volverá a hacerse sentir.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día con “Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Zonda en precordillera y Malargue. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima llegará a los 32°C, aunque se especula que en algunos puntos, podría alcanzar los 35°C.

Durante la tarde se anticipa la posibilidad de viento y por la noche posibles precipitaciones.

