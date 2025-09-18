Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: jueves parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura

Se espera una jornada calurosa impulsada por el viento zonda. Durante la noche se podrán producir algunas precipitaciones.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día con “nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste, Zonda en precordillera y Malargue y tormentas aisladas hacia la noche”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

Para la noche del jueves y madrugada del viernes, se espera el ingreso de un pequeño frente frío, provocando algunas precipitaciones y tormentas durante el fin de semana.

