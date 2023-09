Pronóstico: la semana arranca fría y se esperan heladas en Valle de Uco

La máxima apenas superaría los 10° en la región.

Luego del frente frío que ingresó este domingo, las bajas temperaturas se mantendrán este lunes.

El pronóstico de Contingencias Climáticas indica para la jornada “parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Parcialmente nublado en Oasis centro y sur. Poca nubosidad Oasis este”. La máxima a nivel provincial sería de 18° y la mínima de 5°.

El organismo provincial además anticipa heladas. En el oasis norte – este, las mínimas oscilarían entre -1° a 2° C; en Valle de Uco, entre -3 a 0 C; y en San Rafael y G. Alvear, de -3.5 a -2 C.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la máxima en Valle de Uco llegaría tan solo a los 12°.