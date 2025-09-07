Pronóstico: llega un domingo con nubosidad variable y ascenso de temperatura

La máxima será de 18 grados.

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que este domingo 7 se esperan condiciones climáticas estables, aunque con algunas particularidades a tener en cuenta en distintas zonas de la provincia.

Desde las 11 hasta las 18 horas se registrará una circulación leve de norte a sur, afectando principalmente las zonas Norte, Este y Sur. Además, se prevé la presencia de viento Zonda leve en toda la cordillera provincial entre las 12 y las 18 horas.

En cuanto a la nubosidad, la jornada comenzará con cielo seminublado en el Sur provincial, mientras que el resto del territorio permanecerá mayormente despejado. Estas condiciones se mantendrán durante todo el día.

En alta montaña se espera un cielo seminublado en general, con mayor concentración de nubosidad en las regiones central y norte de la cordillera.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 17-18°C.

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): -1°C a -2°C (heladas confirmadas en partes bajas).

Mínima (Sur): 1°C.

Mínima (Norte y Este): 3°C (probabilidad de heladas parciales).