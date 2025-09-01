Pronóstico: llega un lunes parcialmente nublado y leve ascenso de la temperatura

Después de la tormenta dicen, que siempre llega la calma, hoy la temperatura irá en aumento y se espera un día parcialmente nublado.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste y algo nublado en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de -1°C, mientras que la máxima alcanzará los 13°C.

En el pronóstico extendido, se esperan condiciones similares para los próximos dias martes y miércoles, provocadose un brusco descenso de la temperatura el día jueves.