Pronóstico: lunes caluroso y con posibles tormentas

Arranca la semana con una jornada que podría tener jna máxima de 36°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima sería de 33°C, aunque algunos otros pronósticos indican que podría llegar a los 36°C.

El pronóstico extendido indica condiciones similares durante casi toda la semana, con dias calurosos y posibles tormentas.