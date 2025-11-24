Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 24, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 24, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: lunes caluroso y con posibles tormentas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Arranca la semana con una jornada que podría tener jna máxima de 36°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima sería de 33°C, aunque algunos otros pronósticos indican que podría llegar a los 36°C.

El pronóstico extendido indica condiciones similares durante casi toda la semana, con dias calurosos y posibles tormentas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Dos policías heridos tras chocar contra un caballo en la ruta 92 en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

El hombre que fue golpeado a la salida de un boliche en Tunuyán evoluciona favorablemente

El empresario Juan Roth evoluciona favorablemente tras su accidente: “se encuentra con muy buen ánimo”

Robaron una camioneta durante la noche en Tupungato

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO