Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 8, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 8, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: lunes con ascenso de la temperatura y poca nubosidad

Foto: Patricia Rojas
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Llega un comienzo de la semana donde la temperatura irá en aumento y se esperan condiciones climáticas agradables.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 5ºC, mientras que la máxima alcanzará los 18ºC.

El pronóstico extendido, indica los próximos días, tendremos jornadas agradables, con aumento de la temperatura.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Violencia de género en Tunuyán: la policía rescató a una mujer que su pareja la tenía encerrada

Llega a San Carlos Valentino Merlo para la Estudiantina: cómo adquirir las entradas

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO