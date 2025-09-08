Pronóstico: lunes con ascenso de la temperatura y poca nubosidad

Llega un comienzo de la semana donde la temperatura irá en aumento y se esperan condiciones climáticas agradables.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 5ºC, mientras que la máxima alcanzará los 18ºC.

El pronóstico extendido, indica los próximos días, tendremos jornadas agradables, con aumento de la temperatura.