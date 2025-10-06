Pronóstico: lunes con ascenso de la temperatura y posibles heladas

La semana arranca con un día donde la temperatura irá en aumento y existe la posibilidad de algunas heladas parciales.

Segun indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, heladas parciales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C.

El pronóstico extendido marca que tendremos una semana donde la temperatura irá en aumento, con jornadas agradables y estables en cuanto a lo climático.