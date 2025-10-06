Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
octubre 6, 2025

Pronóstico: lunes con ascenso de la temperatura y posibles heladas

Paisaje de Valle de Uco.
La semana arranca con un día donde la temperatura irá en aumento y existe la posibilidad de algunas heladas parciales.

Segun indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, heladas parciales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C.

El pronóstico extendido marca que tendremos una semana donde la temperatura irá en aumento, con jornadas agradables y estables en cuanto a lo climático.

