Pronóstico: lunes inestable con nubosidad variable

Arranca la semana con un cielo parcialmente nublado y la posibilidad de tormentas.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “Inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas en cordiller”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C.

El pronóstico extendido indica tormentas durante la noche, pero una leve mejora para los próximos días.