Pronóstico: lunes muy caluroso y posibles tormentas

El último lunes del año viene cargadito, con calores intensos y tormentas durante la tarde-noche.

Según indica Contigencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un lunes “Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del noreste”.

La temperatura mínima será de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C.

El pronóstico extendido nos muestra que tendremos tormentas todos los días y jornadas sumamente calurosas, al menos los próximos cinco días”.