Pronóstico: lunes parcialmente nublado y ascenso de la temperatura

Se viene una jornada con posibles tormentas durante la tarde noche.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día con “Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, lluvias y tormentas hacia la noche. Zonda en precordillera y Malargue. Nevadas en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

El pronóstico extendido para el resto de la semana indica que tendremos jornadas con lluvias y tormentas hasta el viernes y descenso de la temperatura.