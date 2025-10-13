Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 13, 2025

octubre 13, 2025

Pronóstico: lunes parcialmente nublado y ascenso de la temperatura

Paisaje de Furlotti, San Carlos.
Arranca la semana con una jornada donde la temperatura irá en aumento.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, este lunes tendremos “Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, y heladas parciales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera”.

 Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 4°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C.

El pronóstico extendido indica que tendremos una semana donde los primeros días la temperatura irá en aumento.

