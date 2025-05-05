Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: lunes parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura

La semana arranca con un estado del tiempo similar al del fin de semana.

Según indica Contigencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un lunes “algo nublado con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este”.

La temperatura se estima que rondará los 20°C como máxima, y una mínima de 9°C.

En el pronóstico extendido para toda la semana, podemos mencionar que las condiciones actuales se mantendrán, sólo existe la posibilidad de algunas tormentas para el jueves, y algo de viento el miércoles.

