Pronóstico: martes agradable con ascenso de la temperatura

Se viene una jornada marcada por el aumento de la temperatura y el cielo despejado.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un martes con “Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 13°C. Mientras qur la temperatura máxima podrá superar los 30 °C.

El pronóstico extendido simplemente indica que tendremos días similares con aumentos de la temperatura.