Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 20, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 20, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: martes agradable con ascenso de la temperatura

Paisaje de San Carlos, Valle de Uco.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se viene una jornada marcada por el aumento de la temperatura y el cielo despejado.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un martes con “Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 13°C. Mientras qur la temperatura máxima podrá superar los 30 °C.

El pronóstico extendido simplemente indica que tendremos días similares con aumentos de la temperatura.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

Accidente vial: un ciclista fue atropellado por un vehículo en Tupungato

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas. Noticia en desarrollo

Un motociclista alcoholizado chocó a una ciclista en Tunuyán

La policía recuperó elementos robados y detuvo a una persona en Tunuyán

Diseño de indumentaria es la nueva Tecnicatura qué se dictará en Valle de Uco

Escracharon la casa del diputado Mauricio Torres en San Carlos, y el intendente Morillas expresó su fuerte rechazo a la acción de los manifestantes

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO