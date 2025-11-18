Pronóstico: martes caluroso y cielo algo nublado

Se acerca una jornada sumamente calurosa, con una temperatura máxima que podría superar los 36°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Caluroso y algo nublado, inestable hacia la noche, vientos leves del sector sur. Parcialmente nublado en cordillera”.

El Servicio Meteorológico Nacional, indica que tendremos una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 32°C. Sin embargo otras informaciónes ponen la temperatura máxima en 36°C.

Se espera para el resto de la semana dias sumamente calurosos, con temperaturas veraniegas.