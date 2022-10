Pronóstico: martes con heladas en las primeras horas pero con tiempo bueno y cálido el resto del día

La máxima rondaría los 26 grados.

Luego de un fin de semana largo mayormente agradable, este martes continúan las buenas condiciones meteorológicas en la provincia, aunque también las heladas durante las primeras horas.

Así lo indica la Dirección de Contingencias Climáticas en su pronóstico para hoy, el cual anticipa: “tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste”.

Seguidamente el organismo informa que habrá mínimas bajo cero en diferentes zonas y departamentos: Oasis norte – este: 1 a 4 C. Valle de Uco: -1.5 a 3 C. San Rafael: -1.5 C a +1.5 C; G. Alvear: -1.0 C a +2.0 C.

Respecto a la máxima, el termómetro marcaría 26ºC.