Pronóstico: martes con poco cambio de la temperatura y ventoso

Llega un martes parcialmente nublado con temperaturas estables.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “Parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima sera de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.

Se espera durante el día la posibilidad de algunos chaparranos, sobre todo en la mañana y la tarde de este martes.