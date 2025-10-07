Pronóstico: martes con tiempo bueno y aumento de la temperatura

Se viene una jornada donde el cielo estará parcialmente nublado, pero el termostato irá en aumento.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un martes con “Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera”.

La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 25°C.

No se descarta que durante la tarde llegue el viento zonda a algunas zonas del Valle de Uco.

El pronóstico extendido, indica que durante la semana, tendremos condiciones generales de buen tiempo.