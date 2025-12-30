Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: martes muy caluroso con posibles tormentas

Foto tomada en Calise, San Carlos - El Cuco Digital
Se viene una jornada donde la temperatura máxima podría alcanzar los 38°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un martes “Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera”.

La temperatura mínima será de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 37°C.

El pronóstico extendido para los próximos días, marca jornadas muy calurosas con posibles tormentas. Recién el próximo viernes se produciría un leves descenso de la temperatura.

