Pronóstico: martes muy caluroso con posibles tormentas

Se viene una jornada donde la temperatura máxima podría alcanzar los 38°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un martes “Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera”.

La temperatura mínima será de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 37°C.

El pronóstico extendido para los próximos días, marca jornadas muy calurosas con posibles tormentas. Recién el próximo viernes se produciría un leves descenso de la temperatura.