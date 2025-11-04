Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: martes parcialmente nublado con descenso de la temperatura

Paisaje de Valle de Uco.
Se espera para la tarde noche la posibilidad de tormentas y el ingreso de un frente frío.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C.

El pronóstico extendido, sigue indicando para toda la semana, días lluviosos y con tormenta, con descenso de temperatura.

