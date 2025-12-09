Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: martes parcialmente nublado con probabilidad de tormentas

Paisae de La Consulta, "Pueblo del Vino", Valle de Uco.
Llega una jornada con ascenso de la temperatura y posibles precipitaciones.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “Algo nublada con ascenso de la temperatura, tormentas aisladas hacia la noche afectando el centro y sur provincial. Precipitaciones en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima llegará a los 27°C.

El pronóstico extendido indica que los próximos días tendremos condiciones similares, con posibles tormentas.

