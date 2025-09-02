Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 4, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: martes parcialmente nublado y leve ascenso de la temperatura

Foto tomada en San Carlos por David Gutierrez
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Todo indica que tendremos un día con buenas condiciones en general.

Para Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcialmente nublado en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 0°C, mientras que la máxima llegará a los 15°C.

El pronóstico extendido indica que los próximos tres días, tendremos condiciones desfavorables con bajas temperaturas y días nublados.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

El tridente Libertario que apunta a destronar “el kaudillismo” en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO