Pronóstico: martes parcialmente nublado y leve ascenso de la temperatura

Todo indica que tendremos un día con buenas condiciones en general.

Para Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcialmente nublado en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 0°C, mientras que la máxima llegará a los 15°C.

El pronóstico extendido indica que los próximos tres días, tendremos condiciones desfavorables con bajas temperaturas y días nublados.