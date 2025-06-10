Pronóstico: martes soleado con poco cambio de la temperatura

La máxima llegará a los 16°C en el Valle de Uco, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.

Con vientos moderados del suroeste, el día permanecerá despejado desde la mañana y durante toda la jornada. Se esperan algunos bancos de niebla en las primeras horas.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 1°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C.

El pronóstico extendido para los próximos días, indica que se dará un leve aumento de la temperatura máxima, con cielos parcialmente nublados.