Pronóstico: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

La Noche Buena llegará con un día donde existe la posibilidad de tormentas, sin embargo por la noche se espera cielo despejado.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día con “Nubosidad variable con leve descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C.

El pronóstico extendido marca que mañana jueves, la temperatura mejorará considerablemente, y tendremos una jornada agradable.